Anhänger in Portland schwenken mit Stolz die antifaschistische Flagge der Iron Front. Foto: imago images/Icon SMI

Bailey Browns Stimme klingt kratzig am Telefon. Man hört ihr an, dass die vergangenen sechs Tage zwischen dem Lehreralltag an ihrer Schule in Dallas, einer Reise zu Gesprächen mit Funktionären der Major League Soccer (MLS) in Las Vegas, diversen Telefonkonferenzen und - nicht zu vergessen - den Spielen ihres geliebten FC Dallas ziemlich anstrengend gewesen sein müssen. Doch es hat sich offenbar gelohnt: »Wir haben einen großen Sieg davongetragen«, sagt die Präsidentin der Fanvertretung Independent Supporters Council am Mittwochmorgen gegenüber »nd«.

Mit dem Sieg meint sie keinen sportlichen ihres Vereins, sondern einen im Streit der US-Fußballanhänger mit der MLS. Der hatte sich am Logo der Iron Front aufgeladen, das wiederum auf jenes der paramilitärischen, antifaschistischen Gruppe Eiserne Front aus der Weimarer Republik zurückgeht. Das etwas abgewandelte Logo mit drei von rechts oben nach links unten zeigenden parallelen Pfeile...