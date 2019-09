Die Ausrufung des Klimanotstands hat vor allem eine symbolische Bedeutung. In Deutschland hatte der Bundestag Ende Juni einen Antrag der LINKEN abgelehnt, der die Bundesregierung aufforderte, »den Klimanotstand anzuerkennen«. Grüne und Teile der FDP hatten dafür gestimmt, die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD sowie die AfD geschlossen dagegen. Über einen Neuanlauf ist nichts bekannt. Allerdings haben mehrere deutsche Städte den Klimanotstand ausgerufen, den Anfang hatte im Frühjahr Konstanz gemacht und sich damit selbst zu mehr Engagement im Klimaschutz verpflichtet. dpa/nd

Ziel solle es sein, die Emission von Treibhausgasen schnellstmöglich und noch vor 2050 über die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens hinaus netto auf null zu reduzieren, heißt es in dem Vier-Parteien-Antrag. Bei künftigen Entscheidungen sollten zudem immer die Auswirkungen auf das Klima festgestellt werden. Die Regierung soll sich auch auf internationaler Ebene für die Erreichung des Ziels einsetzen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Wien. Das österreichische Parlament hat sich für die Ausrufung des Klimanotstands ausgesprochen. ÖVP, SPÖ, die liberalen Neos und die Liste »Jetzt« stimmten am Mittwochabend für einen gemeinsamen Antrag, nur die rechte FPÖ votierte dagegen. Damit wird die Regierung aufgefordert, »die Eindämmung der Klima- und Umweltkrise und ihrer schwerwiegenden Folgen« zu einer »Aufgabe höchster Priorität« anzuerkennen.

In Deutschland hatte der Bundestag Ende Juni einen Antrag der Linken abgelehnt, der die Bundesregierung aufforderte, »den Klimanotstand anzuerkennen«.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Der neue ver.di-Chef Werneke will den bevorstehenden gesellschaftlichen Wandel sozial gestalten

Sozialdemokraten wollen sich mit den Grünen austauschen und Änderungen am Klimapaket vorschlagen

Bund-Länder-Programm soll Studierende vor der Mietenexplosion schützen / Kritik an Mietpauschale im Bafög

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!