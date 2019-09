Foto: Rainer Jensen/dpa

Die Gewerkschaft ver.di verteidigt die Tariferhöhung, die der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in seiner Gesellschafterversammlung an diesem Donnerstag beschließen will als »notwendig und alternativlos«. »Durch die ausgebliebenen Tariferhöhungen im VBB und unzureichenden finanziellen Ausgleich durch die Politik mussten die Verkehrsunternehmen in den letzten zwei Jahren die zusätzlichen Kosten weitestgehend alleine bewältigen. Dies wurde nicht selten auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen«, so Jeremy Arndt, ver.di-Landesfachbereichsleiter Verkehr für Berlin.

Durch niedrige Entgelte, schwierige Arbeitsbedingungen und die demografische Entwicklung fehle es an personellen Kapazitäten, heißt es bei der Gewerkschaft. Arndt fordert eine »offene und ehrliche Diskussion mit dem VBB, den Verkehrsunternehmen, der Politik und den Sozialpartnern zur zukünftigen Finanzierung des ÖPNV«. Vorhaben ein 365-Euro-Ticket oder kostenfreier Öffentlicher Nahverkehr würden die Unternehmen in der aktuellen Lage überlasten und zu einem Kollaps führen, ist er überzeugt. »Die Leittragenden wären dann sowohl die Beschäftigten als auch die Fahrgäste«, so Jeremy Arndt weiter.

Der Sprecher der Berliner Senatsverkehrsverwaltung, Jan Thomsen, sagte am Mittwoch zu »nd«: »Der rund 100 Millionen Euro schwere Tarifabschluss für die BVG müssen finanziert werden, damit gute Arbeit gut bezahlt bleibt. Zudem will Berlin jetzt und in den kommenden Jahren massiv in den ÖPNV finanzieren: mehr Strecken, neue Wagen, neue Busse, dichtere Takte.«

»Eine moderate Erhöhung der Ticketpreise ist verständlich, da sich die Personalkosten des ÖPNV stark erhöht haben«, erklärte am Mittwoch Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP im Abgeordnetenhaus. »Dazu passt nicht die bei jeder Preiserhöhung des VBB praktizierte überproportionale Belastung der Wenigfahrer - wenn man Menschen zum Umsteigen auf den ÖPNV bewegen will, darf die Hürde zum Ausprobieren nicht zu hoch sein«, so Schmidt weiter.

»Nach dem Versprechen des Regierenden Bürgermeisters für ein 365-Euro-Ticket soll jetzt eine Preiserhöhung für Busse und Bahnen kommen. Das ist das Gegenteil von dem, was die meisten Berliner erwartet hatten«, kritisierte der CDU-Verkehrsexperte Oliver Friederici.

Die Entscheidung zur Preiserhöhung im Aufsichtsrat müsse verschoben werden bis die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und eine neue Brandenburger Landesregierung im Amt ist, forderte der frischgebackene Chef der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Sebastian Walter. »Wir müssen verhindern, dass Pendlerinnen und Pendler zur Kasse gebeten«, sagte er.