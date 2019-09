Mohammad Naseem machte sich in den 80ern in der islamistischen Partei Hizb-i Islami des Mudschaheddin-Führers und Warlords Gulbuddin Hekmatyar einen Namen. Hekmatyar tritt am Sonntag bei der Präsidentschaftswahl an. Unter ihm kämpfte Naseem als Kommandant ab 1979 gegen die Invasion der Roten Armee. Später lehrte er als Jura-Professor an der Universität Kabul.

Foto: Emran Feroz