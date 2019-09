Lange ist es hier, als das Symbol einer Sonne mit der Zahl 35 im Vordergrund Geschichte geschrieben hat. In den 80er Jahren bewegte der Kampf um die Arbeitszeitverkürzung die Gesellschaft. Nachdem 2003 in Ostdeutschland ein Streik um die 35-Stunden-Woche in der Metallbranche scheiterte, war es ruhig um das Thema geworden. Jetzt will die 4-Stunden-Liga wieder an die Kämpfe anknüpfen.

Zwei Anträge stellte die Initiative auf dem ver.di-Bundeskongress zur Abstimmung, in denen ein Arbeitstag von v...