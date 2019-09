Was soll das sein

Eine Anweisung des Betriebsleiters sorgte bei den Straßenbahnfahrern der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Donnerstag für Irritation. In allen Zügen der neuesten Generation, den siebenteiligen Zweirichtungswagen des Typs Flexity, durfte bis 18 Uhr die Klimaanlage, die gleichzeitig auch als Heizung dient, nicht angeschaltet werden.

Hintergrund ist der Brand einer Straßenbahn dieses Typs in der Nacht zu Donnerstag. In der Wendeschleife Am Kupfergraben hatte das Dach eines pausierenden Zuges der Linie M1 Feuer gefangen. Noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war, hatte der Fahrer jedoch den Brand mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft, hatte die »BZ« unter Berufung auf die Feuerwehr berichtet.

Grund für das Heizverbot sei tatsächlich das nächtliche Feuer, erklärt BVG-Sprecherin Petra Nelken. »In unserer Werkstatt wurde ein Kabel falsch verlegt«, sagt sie »nd«. Bis zu 13 Züge könnten betroffen sein, die Überprüfung sollte noch im Laufe des Tages beendet sein, so Nelken weiter.