Die Auswirkungen sind gravierend. In chronisch unterbesetzten Einrichtungen herrscht nur selten ein gutes Klima. In Mecklenburg-Vorpommern etwa muss sich eine Fachkraft um 13,2 Kinder kümmern, statt um 7,5, wie es bei Drei- bis Fünfjährigen kindgerecht wäre. Da ist eine pädagogische Arbeit nur noch sehr eingeschränkt möglich.

Die Situation in den Kindergärten bleibt angespannt. Das zeigen die aktuellen Zahlen. Noch immer fehlen 106 500 Fachkräfte. Zwar wurden mittlerweile viele Fachkräfte ausgebildet, aber die Mängel in der Betreuung konnten damit nicht ansatzweise behoben werden.

Kinder spielen in einer Kindertagesstätte.

