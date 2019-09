Der brutale Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 versetzte die Welt in Aufruhr. Jetzt hat der Kronprinz Saudi-Arabiens, Mohammad Bin Salman, die Verantwortung für den Mord an Jamal Khashoggi übernommen. »Ich übernehme die ganze Verantwortung, weil es unter meiner Aufsicht passiert ist«, sagte der 33-Jährige dem Journalisten Martin Smith. Dessen neue Dokumentation, »Der Kronprinz von Saudi-Arabien«, soll am 1. Oktober ausgestrahlt werden.

Zugegeben, dass er selbst den Tötungsbefehl gab, hat Mohammad Bin Salman nicht. Jedoch äußerte er sich zum ersten Mal überhaupt öffentlich zu d...