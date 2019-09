Improvisierte Minoltankstelle vor dem Seehotel Zeuthen Foto: nd/Andreas Fritsche

Auf dem Parkplatz vor dem Seehotel Zeuthen steht am Sonnabend eine der Tanksäulen aus den späten Jahren der DDR. Jeder hat sie gekannt, denn andere gab es gar nicht. Der volkseigene Betrieb VEB Minol hatte in Ostdeutschland das Monopol. Er betrieb 1989 knapp 1300 Tankstellen und beschäftigte fast 10 000 Mitarbeiter. Knapp 200 davon treffen sich am Sonnabend im Seehotel, darunter die ehemaligen Chefs der Tanklager im Rostocker Hafen und in Suhl. Die Mischung der Gäste ist bunt und reicht vom Vorstand, über Buchhalter und Tankwagenfahrer bis hin zu den Tankwarten. Es sind auch Frauen da, die fast von Anfang an mit dabei gewesen sind.

Tankwart, das war ein Facharbeiterberuf. Das gebe es heute nicht mehr, sagt Olaf Wagner. An Tankstellen arbeiten heutzutage oft nur Studenten oder andere angelernte Mitarbeiter, die lediglich die Tankrechnungen kassieren und Zubehör oder Snacks verkaufen, aber in der Regel bei Problemen beispielsweise m...