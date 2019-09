Mit einer großen Mehrheit wurde Thomas Lutze von den Saar-LINKEN zum neuen Vorstand gewählt. Foto: Hannibal Hanschke/dpa

Neunkirchen. Der Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze ist der neue Vorsitzende der LINKEN im Saarland. Auf einem Parteitag in Neunkirchen-Wiebelskirchen konnte sich der 50-Jährige am Sonntag bereits im ersten Wahlgang überraschend klar mit 73,6 Prozent der Delegiertenstimmen gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. Lutze ist seit 2009 Bundestagsabgeordneter, er zog jeweils über die Landesliste ins Parlament ein. Der Maschinenbauer ist in Elsterwerda (Brandenburg) geboren, in Leipzig aufgewachsen und lebt seit 1991 im Saarland. Derzeit ist er noch Vorsitzender des Kreisverbandes Saarbrücken.

Als seine Stellvertreter gewählt wurden Andrea Neumann, Kreisvorsitzende in Neunkirchen sowie die Landtagsabgeordnete Barbara Spaniol und Michael Bleines, Stadtverordneter in Saarbrücken.

Damit hat die Saar-LINKE nach eineinhalb Jahren Vakanz wieder einen neuen Vorstand. Lutzes Vorgänger Jochen Flackus hatte wenige Monate nach seiner Wahl im November 2017 das Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Lutze versprach in seiner Bewerbungsrede einen politischen Neuanfang. Im neuen Vorstand werde es »um Inhalte und um Politik gehen«. So werde es künftig keine Vorstandssitzung ohne einen inhaltlichen Schwerpunkt geben, zudem sollen die Partei-AGs neu belebt werden und Partei- und Fraktionsarbeit wieder stärker vernetzt werden.

Vor den Wahlen hatten einige Delegierte die Arbeit des bisherigen Vorstands scharf kritisiert. »Ich möchte gerne wissen, was der Landesvorstand politisch gemacht hat«, fragten etliche Delegierte und bemängelten einen »Stillstand in der politischen Arbeit«. Der bisherige Vorstand konnte nicht formell entlastet werden, da kein Finanzprüfbericht vorlag. Thematisiert wurde auch der Streit um den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Neumann, der nicht mehr antrat. Hintergrund ist ein Strafbefehl wegen Titelmissbauches, gegen den Neumann allerdings Widerspruch eingelegt hat. dpa/nd