Die Leichtathleten suchen in Katar ihre Weltmeister, 2022 folgen die Fußballer. Jirka Grahl schaut sich im Emirat um. Foto: Andreas Domma

Mein Lieblingsplatz im Khalifa-Stadion ist schon jetzt der Block A6. Im Unterring rechts der Ehrentribüne schauen sich die Athleten und Betreuer das Geschehen an, auch die Journalisten und Fotografen lässt man hier gewähren, ist ja wenig los im Stadion: 6000 bis 7000 Leute sollen es am Sonntag gewesen sein.

Hier im A6 sind diese Titelkämpfe schön weltläufig: Auf den verstaubten Sitzen nehmen äthiopische Läuferinnen Platz, neben ihnen kanadische Sprinter, chinesische Wurftrainerinnen, belgische Sprunglehrer. Manchmal trifft man gleich die ganze Mannschaft, wie ich am vergangenen Abend: Jessy Franco, Sprinter aus Gibraltar, der sich gemeinsam mit seinem Trainer Roy Torres die Wettkämpfe anschaut.

Der 20-Jährige wird am Dienstag über 400 Meter starten, heute schaut er den Kolleginnen und Kollegen auf der Bahn da unten nur zu. 48,12 Sekunden ist seine Bestleistung. Was er sich in ...