Eine Szene aus dem Animationsfilm »Armed Lullaby« © Yana Ugrekhelidze

Frau Ugrekhelidze, der Animationsfilm »Armed Lullaby« ist Ihre Diplomarbeit, die das Massaker von Sochumi im Jahr 1993 zum Thema macht. Würden Sie etwas über das Drehbuch erzählen, das Sie ebenfalls geschrieben haben?

Als ich Reportagen über die Ankunft erster Gruppen syrischer Flüchtlinge in Griechenland gesehen habe, habe ich mich schmerzlich an die Ereignisse in Abchasien erinnert gefühlt. Einige meiner engsten Freunde sind auch aus Sochumi. Wir haben uns schon in Tiflis kennengelernt und sind seit mehr als 20 Jahren befreundet. Die Geschichte jeder Flucht unterscheidet sich im Detail, zusammen aber ergeben die Fluchtgeschichten ein Gesamtbild der puren Verzweiflung und nackten Angst um das eigene Leben. Ich wollte das alles in einer Geschichte wiedergeben. Als Erzählform habe ich mich für die Animation entschieden, wegen der Plastizität: Man kann ganz direkt und dokumentarisch werden sowie ganz abstrakt und metaphorisch, um unangene...