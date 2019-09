Freisprüche haben in der russischen Justiz Seltenheitswert. Von dieser Linie wollte das Moskauer Stadtgericht offenbar nicht abweichen und verurteilte den Schauspieler Pawel Ustinow am Montag in zweiter Instanz zu einer einjährigen Bewährungsstrafe. Dabei ließ die Vorgeschichte auf mehr Nachsichtigkeit hoffen. Am 16. September befand der in politischen Prozessen profilierte Richter Aleksej Kriworutschko Ustinow für schuldig, bei einer Protestaktion der Opposition Anfang August einem Angehörigen der Polizeisondereinheit OMON die Schulter ausgerenkt zu haben. Einige Tage später bat er darum, wegen gravierender Verfahrensfehler sein eigenes Urteil über dreieinhalb Jahre aufzuheben, da er keinen Straftatbestand ausmachen könne. Prompt kam Ustinow auf freien Fuß. Er und seine Angehörigen wollen gegen das erneute Urteil Einspruch erheben.

Am Montag gelang es Ustinows Anwälten nicht, die offensichtlichen Ungereimtheiten der Anklage auszuräumen...