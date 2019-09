Juckende Insektenstiche, schmerzender Sonnenbrand, penetranter Schweißgeruch. Warmes Bier, quälende Kopfschmerzen, sterbende Topfpflanzen. Hitzewellen, Schlaflosigkeit. Der Anblick haariger Männerbeine, die aus kurzen Hosen ragen, und eingewachsener, schmutziger Fußnägel, die keck aus Trekkingsandalen hervorlugen. Der stechende Rußgeruch verbrannter Billiggrillwürstchen. Das bizarre Gasgemisch, das der aufgeheizten Kanalisation entweicht. Das vom Urin der Heimlichpinkler verunreinigte See- und Freibadwasser, auf dessen Oberfläche die Schlieren stinkender Sonnencremereste treiben. Kaputte Ventilatoren, die stundenlang Auffahrunfallgeräusche von sich geben. Dauerbetrunkene und dauerschnarchende Zeltplatznachbarn. Unter freiem Himmel »spielende«, brüllende Kinder. Unter freiem Himmel Drogen konsumierende, brüllende Jugendliche. Unter freiem Himmel telefonierende, brüllende Erwachsene. Sei willkommen, lieber Herbst. tbl

