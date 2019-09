Bittet zum Tanz in den Weltenuntergang: Rex Joswig, Herbst in Peking und Spiritus Rector des Mashups Foto: H.I.P.

Von Muspilli Rökrökr Mashup gibt es jetzt dickes Vinyl, eine CD und sogar Dateien zum Herunterladen. Aus einem alten Papenfuß-Gedicht wurde ein Konzeptalbum. Mir fielen beim ersten Lauschen allerhand 80er-Jahre-Vergleiche ein: Sachsen 1986, Holger Stark und die sogenannten Environments. Ist das neue Werk ein bewusster Versuch, die Situation des DDR-Untergrunds nachträglich zu dokumentieren?

Holger Stark hat Ende der 80er in seinen - übrigens offiziellen - Kunstaktionen Törnen - »Ein Mecklenburg-Environment« (1987) und »pulling the strings behind the scenes« (1988/89) viele Kunstsparten (Performance, Tanz, Akrobatik, Musik, Malerei, Literatur usw.) eingesetzt, z. B. war ich mit meinen Texten präsent. Und Ronald Lippok war an »pulling the strings …« mit seiner Band Ornament & Verbrechen beteiligt, ebenso Bo Kondren, der jetzt das Mastering für Muspilli Rökrökr gemacht hat. Ronald Lippok ist zusammen mit Bernd Jestram als die Band Tarwate...