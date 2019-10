Die US-amerikanische Opernsängerin Jessye Norman ist tot. Die Sopranistin starb am Montag im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in New York. Ursache dafür waren ein septischer Schock und Multiorganversagen infolge von Komplikationen nach einer Rückenmarksverletzung, die sie 2015 erlitten hatte.

Jessye Norman galt als eine der weltweit bekanntesten Opernstars, wurde aber auch als Jazz-Interpretin geschätzt. Sie gewann in ihrer Laufbahn vier Grammys für ihre Aufnahmen und einen für ihr Lebenswerk, zudem die Ehrenmedaille National Medal of Arts. Als Schwarze in der von Weißen dom...