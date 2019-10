Diese Begriffe und ihre Bedeutung sollten Kaufinteressierte kennen.

Wohnungseigentümer- gemeinschaft

Beim Kauf einer Wohnung wird man automatisch zum Miteigentümer der gesamten Immobilie und Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Diese entscheidet gemeinsam in der jährlichen Eigentümerversammlung über Veränderungen, die die Immobilie betreffen. Das können Renovierungsarbeiten am Dach oder an der Fassade sein. Die Rechte und Pflichten der Eigentümer in einer Hausgemeinschaft werden über das Wohneigentumsgesetz (WEG) geregelt.

Sondereigentum

Zum Son...