In den ersten drei Monaten dieses Jahres ist ein neues Projekt der Verbraucherzentrale für Pflegerechtsberatung in Sachsen-Anhalt über 200 Mal genutzt worden. Seit 6. Juni können sich Interessierte zum Beispiel kostenlos über Verträge zur stationären oder ambulanten Pflege sowie deren Rechtmäßigkeit informieren. In den ersten Monaten seien vor allem die Entgelterhöhungen in den Pflegeheimen häufiges Thema der Anfragen gewesen. Dabei halten sich die Heime der Verbraucherzentrale zufolge »in vielen Fällen« nur unzureichend an die bestehenden Voraussetzungen einer Entgelterhöhung gemäß dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz. Neben Beratung am Telefon werden Auskünfte auch per Post oder Mail erteilt. Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der Pflegebedürftigen in Sachsen-Anhalt seit 1999 um 66 Prozent auf mehr als 110 000 Menschen gestiegen. dpa/nd