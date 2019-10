Aktuell leben von den etwa 3,4 Millionen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland rund 830 000 in einer stationären Pflegeeinrichtung. Meistens sind Angehörige entscheidend in die Heimauswahl eingebunden. 75 Prozent der Teilnehmer gaben dies in einer aktuellen Studie von ZQP, AOK Bundesverband und Charité-Universitätsmedizin Berlin an. Hierbei wurden über 5000 Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bundesweit befragt.

Wer ein Pflegeheim für einen nahestehenden Menschen sucht, will sichergehen, dass es das Richtige ist. Die pflegebedürftige Person soll sich dort wohlfühlen und gut versorgt werden. Aber ein individuell passendes Pflegeheim zu finden, ist nicht immer einfach.

Um die Orientierung zu erleichtern, hat das ZQP einen Kurzratgeber als Onlineformat ...