Polizei blockiert eine Demonstration gegen die Lebensbedingungen im Lager Moria am 1. Oktober. Foto: Reuters/Giorgos Moutafis

Berlin. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR verlangt von Griechenland eine schnelle Überführung von Asylbewerbern aus überfüllten Lagern in andere Zentren. Etwa 30 000 Flüchtlinge harrten unter unmenschlichen Bedingungen auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos und Kos aus, sagte Sprecherin Liz Throssell am Dienstag in Genf. Griechenland müsse neue und sichere Camps für die Menschen auf dem Festland bereitstellen. Am Wochenende waren bei einem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos eine Frau und ihr Kind ums Leben gekomme...