Bäume in Hessen leiden unter dem Klimawandel und den Borkenkäfern

Opposition soll in der Klimapolitik den Druck auf die Regierung erhöhen

Die Polizei stellte bereits am Montag die Personalien von fünf Aktivist*innen fest. »Eine Räumung ist derzeit nicht geplant«, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Osthessen gegenüber »nd«. Die Rodung des Waldes stehe nicht unmittelbar bevor. nd

Man habe sich nun für diese Form des Widerstands mit Besetzungen entschieden, weil andere Protestformen wie Demonstrationen, Petitionen, Klagen und Appelle an politische Entscheidungsträger den Ausbau der A49 bisher nicht hätten aufhalten können und mit den Rodungen nun Fakten geschaffen werden sollten. Eine Sprecherin der Besetzer*innen erklärte dem »nd«, dass die Aktion nicht nur symbolisch sei, sondern die Aktivist*innen sich darauf vorbereitet hätten, länger im Wald zu bleiben.

Für die Besetzer*innen ist das Verkehrsvorhaben »verkehrspolitisch unsinnig und ökologisch katastrophal«, wie sie in einer Mitteilung erklärten. Das Roden von gesundem Mischwald sei in den Zeiten von Klimanotstand, Wasserknappheit und massivem Artensterben »ein unfassbares Vorhaben«. Die Besetzer*innen begrüßen ausdrücklich den teilweise jahrzehntelangen Widerstand und die Bemühungen der lokalen Bürgerinitiativen und Umweltverbände vom Aktionsbündnis »Keine A49«.

Homberg. Umweltaktivist*innen haben am Montag den Dannenröder Wald in Mittelhessen besetzt, um den Weiterbau der A49 zu verhindern. Zwischen den Orten Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) und Gemünden (Vogelsbergkreis) sollen für das letzte Teilstück der Autobahn von Kassel nach Gießen rund 85 Hektar Wald gerodet werden. Die Arbeiten dafür sollen laut Planung im Oktober starten.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Belastungen sind vor allem für Neumieter in Metropolen hoch

Für eine Autobahnteilstück sollen in Hessen 85 Hektar Wald gerodet werden

Der rechte Skandalpolitiker von der FPÖ geht in Österreich, bevor er gegangen wird

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!