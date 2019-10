Foto: dpa/Ole Spata

Im Herbst 2013, wenige Monate nach seiner Amtsübernahme als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und als Staatspräsident, skizzierte Xi Jinping in zwei Reden in Kasachstan und Indonesien die Landkarte der Neuen Seidenstraßen – zu Land und zu Wasser. In beiden Fällen bezog er sich auf die einstige hegemoniale Rolle des »Reichs der Mitte«, das in früheren Jahrhunderten durch Infrastruktur und Handel, durch Sicherheit und kulturellen Austausch entlang der Seidenstraßen Wohlstand, Frieden und Völkerverständigung gebracht habe. Erst im März 2015 kondensierten sich diese Vorstellungen im offiziellen Dokument »Visionen und Aktionen zum gemeinsamen Aufbau des Wirtschaftsgürtels entlang der Seidenstraße und der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts«, anfangs holprig als »One Belt, One Road« bezeichnet, inzwischen als »Belt and Road Initiative« eine zentrale Säule der chinesischen Wirtschafts- und Außenpolitik.

Die Ankünd...