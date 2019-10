Foto: CHINATOPIX/dpa

Am 14. November ist Tag der Wahrheit. Dann wird das Statistische Bundesamt die Zahlen für das deutsche Wirtschaftswachstum im dritten Quartal bekanntgeben. Gibt es wie schon im Vorquartal ein Minus, so liegt offiziell eine Rezession vor. In Deutschland lastet man den plötzlichen Einbruch der Wirtschaftsleistung zumeist US-Präsident Donald Trump an. Mit seinem Handelskrieg, so die Klage, drücke er exportorientierte Ökonomien wie die Bundesrepublik ins Minus.

Doch diese Diagnose ist zweifelhaft. Die Ursache der Misere dürfte eher in China liegen. Das Reich der Mitte ist inzwischen derart wichtig, dass seine Wachstumsschwäche weltweit die Kalkulationen durchkreuzt.

»Geopolitische Unsicherheiten und die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China sorgen für eine Abkühlung des Welthandels, der sich vor allem die exportabhängigen Industrieunternehmen in Deutschland nicht entziehen können«, erklären die Ökonomen der...