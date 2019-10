Ukrainische Soldaten im Donbass Foto: dpa/ZUMAWIRE/Markiian Lyseiko

Bereits Anfang September haben die Ukraine und Russland einen großen Gefangenenaustausch durchgeführt. Auch der Truppenabzug im Kleinort Stanyzja Luhanska an der Frontlinie des Donbass-Krieges bereitete zuletzt etwas mehr Hoffnung auf die Lösung des Ostukraine-Konflikts. Der hat nach UN-Anhaben seit Frühjahr 2014 mehr als 13.000 Menschenleben gekostet. Nun hat die Trilaterale Kontaktgruppe zur Bewältigung des Donbass-Krieges, zu der Russland, die Ukraine und die OSZE gehören und an deren Arbeit prorussische Separatisten mitwirken, am Dienstag die sogenannte »Steinmeier-Formel« bewilligt. Sie schreibt vor, wie dem Donbass der Sonderstatus verliehen werden soll.

Mit der, nach dem ehemaligen Bundesaußenminister benannten, »Formel« ist ein Brief Steinmeiers und seines früheren französischen Amtskollegen Laurent Fabius gemeint. In diesem hatten die beiden Politiker vorgeschlagen, den besetzten Gebieten vorerst am Tag der durch das Minsker Abkommen vorgeschriebenen Lokalwahlen den Sonderstatus vorläufig zu gewähren, bis dieser nach der Anerkennung durch die OSZE dauerhaft wird. Genau das ist am Dienstag, fast vier Jahre später, von der Kontaktgruppe in Minsk verabschiedet worden. Der Sonderstatus tritt am Wahltag um 20 Uhr vorläufig in Kraft und wird nach der Anerkennung durch die OSZE permanent.

Außerdem ist nach dem Truppenabzug in Stanyzja Luhanska gemäß einer Vereinbarung von 2016 der Abzug an zwei weiteren Orten, in Solote und Petriwske, ebenfalls an der Frontlinie gelegen, vereinbart worden. Dieser soll am 7. Oktober beginnen. Nach Solote und Petriwske könnten die Truppen an der ganzen Frontlinie abgezogen werden. Vorerst öffnen aber die Vereinbarung der »Steinmeier-Formel« sowie der kommende Truppenabzug die Tür für ein neues Treffen der Staatschefs im Rahmen des sogenannten Normandie-Formats. Zu dem gehören neben der Ukraine und Russland auch Deutschland und Frankreich. Zum letzten Mal haben sich die Staatchefs Ende 2016 getroffen.

»Der Termin wird nach dem endgültigen Truppenabzug in Solote und Petriwske abgesprochen, im Normalverlauf könnte das zwei Wochen dauern«, sagt Wladislaw Surkow, Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dazu. Auch das russische Außenministerium äußert die Hoffnung, die Vereinbarungen vom Dienstag könnten die entsprechende Atmosphäre für die weitere Implementierung des Minsker Friedensabkommen bilden. Jedoch ist es fraglich, dass sich Stand jetzt etwas grundsätzlich ändert.

»Wenn wir wollen, dass die Wahlen stattfinden, darf es im Donbass keine Waffen geben und wir sollen die Kontrolle über die Grenze zu Russland haben«, betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. »Die Wahlen dürfen nur nach der ukrainischen Gesetzgebung stattfinden. Wenn sich dort jemand mit Waffen befindet, dann werden die Wahlen nicht ausgetragen.« Dadurch unterstreicht Selenskyj noch einmal die grundsätzliche ukrainische Position: Erst sollen die Sicherheitsfragen gelöst werden, dann kommt es zu dem politischen Fragenkomplex wie etwa die Lokalwahlen. Vor allem will die Ukraine vor den Wahlen wieder die Kontrolle über die ukrainisch-russische Grenze im Donbass haben. Russland besteht seinerseits darauf, dass die Sicherheitsfragen parallel zur Austragung der Wahlen gelöst werden.

Dadurch will Moskau vermutlich erreichen, dass die prorussischen Kräfte bei den Lokalwahlen möglichst gut abschneiden. Wie diese grundsätzliche Meinungsverschiedenheit, die für die Ukraine als eine Art rote Linie gilt, gelöst werden muss, schreibt die sogenannte »Steinmeier-Formel« nicht vor. Daher bleibt auch der ganz große Durchbruch aus. Trotzdem kam es in Kiew bereits am Dienstagabend zu kleineren Nationalistenprotesten gegen das am Dienstag unterschrieben Dokument.

Auch die parlamentarische Opposition zum Präsidenten Selenskyj, dessen Partei »Diener des Volkes« derzeit die absolute Mehrheit hat, äußert sich extrem kritisch. Die »Steinmeier-Formel« sei eine »Formel Putins«, meint etwa Ex-Präsident Petro Poroschenko. Er befürchtet, die Vereinbarung könnte die Erleichterung der Russland-Sanktionen und die Legitimierung der Donbass-Okkupation bedeuten. Lediglich die prorussische »Oppositionsplattform – Für das Leben« hat die Vereinbarung zur »Steinmeier-Formel« begrüßt. Weitere gesellschaftliche Spannungen in der Ukraine sind daher nicht ausgeschlossen.