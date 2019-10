Karel Gott, einer der größten Schlagerstars, ist tot. Die »goldene Stimme aus Prag« starb am Dienstagabend kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren. In Deutschland wurde Karel Gott mit Hits wie »Biene Maja«, »Weißt du wohin« und »Für immer jung« berühmt.

Im September 2019 hatte der Sänger öffentlich gemacht, dass er an akuter Leukämie litt. Eine erste Krebserkrankung am Lymphsystem hatte er wenige Jahre zuvor überstanden. Karel Gott stand fast sechs Jahrzehnte auf der Bühne und verkaufte Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger. »Dieser Beruf hat eine schöne Seite, nämlich, dass wir sofort die Antwort auf die Frage ernten, ob ein Lied gut ist und Erfolg haben wird«, sagte Karel Gott in einem seiner letzten Interviews. Der tschechisc...