Der Schlosspark in Nymphenburg im Westen der bayerischen Landeshauptstadt München Foto: imago images/Peter Widmann

Wutbürger in München-Nymphenburg? In Chemnitz ja, in Duisburg vielleicht. Aber hier in Nymphenburg? Jenem vornehmen Stadtteil mit seinen alten Villen rund um das gleichnamige Schloss, den Alleen und den parkenden Nobelkarossen?

In dem weitläufigen Park von Schloss Nymphenburg trug sich im Frühjahr - es lag noch Schnee - folgende Szene zu. Ein Jogger wollte den Weg verlassen und einem kleinen Pfad ins Dickicht folgen, dort lag ein alter Baumstumpf am Boden, mit seinen Ästen und der Rinde ein interessantes Fotomotiv. Ein anderer Jogger absolvierte an dieser Abzweigung gerade seine Dehnungsübungen und dann stellte sich dieser dem ersten Jogger in den Weg. Man dürfe die Wege nicht verlassen, so seine Begründung, und er werde das nicht zulassen. Das In-den-Weg-stellen kann freilich so etwas wie Nötigung sein (»Wer Menschen rechtswidrig mit Gewalt … zu einer Unterlassung nötigt«) und zwischen den beiden entspannte sich ein am Schluss se...