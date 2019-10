Denn der EuGH sagt lediglich, dass diese Maßnahmen von nationalen Gerichten der EU-Mitgliedsstaaten ergriffen werden können. Für Glawischnig-Piesczek dürfte die Sache nun mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihrem Sinne ausgehen, weil der Oberste Gerichtshof Österreichs den EuGH um eine Klarstellung gebeten hatte. Facebook dürfte in ihrem Fall nun dazu verdonnert werden, die von der Grünen beanstandeten Hasspostings zu löschen und mithilfe von Algorithmen sinngemäße Äußerungen aufzuspüren.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Anke Herold fühlt sich beim Klimapaket der Bundesregierung an die Pleite der Pkw-Maut erinnert

Robert D. Meyer über ein Urteil zu Beleidigungen in den sozialen Netzwerken

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!