Das alles ist mittlerweile ungewiss. Wenn die SPD ihre Vorstellungen des Mietendeckels durchsetzt, wäre es besser gewesen, man hätte es gleich gelassen. Ändern würde sich dann nämlich kaum etwas, aber zumindest hätte es keine massenhaften Mieterhöhungen gegeben. Man kann nur hoffen, dass der Druck der Mieter*innen , die am Donnerstag wieder zu Tausenden auf die Straße gegangen sind, wirkt und der Mietendeckel so ausgestaltet wird, dass er ihnen auch hilft.

Für die vielen Mieter*innen in der Hauptstadt, die durch eine Absenkung der Mieten spürbar entlastet würden, ist diese Entwicklung fatal. Schließlich hatten sie, als das Gesetzesvorhaben bekannt geworden war, massenhaft Mieterhöhungen erhalten. Sie hatten sich auf das Versprechen des Senats verlassen, dass sie den Erhöhungen bloß widersprechen müssten, die sich durch den Deckel ohnehin erledigen würden.

