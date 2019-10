Elisabeth Seitz will ins WM-Einzelfinale am Stufenbarren. Foto: dpa/Marijan Murat

Deutschlands Rekordturnerin Elisabeth Seitz hat die Weltmeisterschaften in Stuttgart unmittelbar vor Augen, Olympia 2020 in Tokio aber schon fest im Blick. Und selbst für die Zeit danach fliegen die Gedanken schon im Kopf herum, und die soll immer noch von Sprungtischen, Bodenmatten und Magnesia geprägt sein.

»Ich habe immer noch totalen Spaß am Turnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der in einem Jahr weg ist«, sagt die Stuttgarterin. Bislang ergänzen sich Hochleistungssport und Berufsausbildung gut, die 25-jährige Sportsoldatin studiert Sport und Englisch auf Lehramt: »Das klappt bisher wunderbar, ich bin sehr zufrieden.«

Also spricht nichts dagegen, einen vierten olympischen Zyklus bis zu den Spielen 2024 in Paris in Angriff zu nehmen. Denn während Seitz vor einem Jahr in Doha die ersehnte erste WM-Medaille (Bronze am Stuf...