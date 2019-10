Falsche Vergleiche, das vermeintlich arme Berlin und abgestandene Sozialismus-Klischees: in der Enteignungsdebatte wimmelt es von schrägen Argumenten

Kritik an der Grünen-Position zur Enteignung kam erneut von der FDP. Nötig sei »ein klares Signal für den Schutz des Eigentums durch die Streichung des Enteignungs-Artikels 15 aus dem Grundgesetz«, sagte Fraktionsvize Michael Theurer der Nachrichtenagentur AFP.

Außerdem spricht sich die Grünen-Spitze dem Bericht zufolge in dem Antrag dafür aus, Wertsteigerungen von Grund und Boden, die aus einer Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur resultieren, teilweise abzuschöpfen. Ziel solle sein, das Geld in die Infrastruktur zu reinvestieren.

Manche Bodenbesitzer würden lieber auf steigende Bodenpreise spekulieren als zu bauen, heißt es demnach in dem Vorstands-Antrag. Die Grünen wollten Kommunen unterstützen, die diese Besitzer »bei besonders angespannten Wohnungsmärkten« zum Verkauf zwingen oder gegen Entschädigung enteignen. »Falls dem Baugebot nicht entsprochen wird und die öffentliche Hand daraufhin als ultima ratio enteignet, sollte die Entschädigung einem realistischen Ertragswert entsprechen«, heißt es dem Bericht zufolge in dem Papier.

