Anna Wunderlich, 25, sieht nicht nur die Studienbedingungen kritisch, sondern auch den »Arbeitsplatz Hochschule«. Sie kennt beides: Sie studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main Religionswissenschaft und arbeitet daneben als studentische Hilfskraft an ihrem Fachbereich. Ihre Antwort auf die Probleme, die sie dabei erfährt: Organisierung. Und zwar in einer basisdemokratischen Hochschulgewerkschaft, die sich 2016 an ihrer Uni gegründet hat.

Foto: nd/Frank Schirrmeister