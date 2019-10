Der Jamuna-Fluss in Neu-Delhi nach einer Feier zu Ehren der Göttin Durga Foto: imago/Hindustan Times/Ravi Choudhary

Die moderne Medizin ist ohne Antibiotika kaum vorstellbar. Sie gehören bislang zu den wichtigsten Mitteln, um Infektionen beizukommen. In dem Maße, wie sich Resistenzen aufbauen, ist Patienten aber immer öfter nicht zu helfen. Ärzte schlagen deshalb Alarm.

In Ländern des globalen Südens wie Indien ist die Lage noch bedrohlicher als beispielsweise in Europa, wie aktuelle Studien zeigen. So kam eine vom Indian Council of Medical Research (ICMR) durchgeführte Analyse zu dem Schluss, dass zwei Drittel der untersuchten gesunden Inder in ihrem Verdauungstrakt bereits teilresistente Organismen in sich tragen. In 139 der 207 Stuhlproben fanden sich Resistenten gegen eine oder mehrere Antibiotika-Klassen, darunter zu 60 bzw. 41,5 Prozent gegen zwei der gängigsten Mittel. »Unsere Studie zeigt, wie unsachgemäßer Umgang mit Antibiotika die gesunde menschliche Flora im Magen-Darm-Trakt in ein Reservoir antibiotikaresistenter Organismen verwand...