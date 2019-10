3. Oktober 1989: Habe mit den Schwiegereltern telefoniert und vereinbart, dass wir uns am Freitag, am 6., an der Autobahnraststätte Freienhufen treffen und ich sie dann nach Berlin reinbugsiere. Denn es ist mit weiträumigen Absperrungen zu rechnen wegen der erwarteten internationalen Gäste zum 40. Jahrestag. Sohnemann tritt am Republikgeburtstag, am 7., mit seiner Turnerriege von Dynamo im Pionierpark »Ernst Thälmann« auf. Das wollen die stolzen Großeltern erleben. Ich fragte Schwiegerpapa, ob in Aue noch alles ruhig ist. Er bejahte: »Obwohl wir gegen Dynamo Dresden verloren haben.« Ich meinte eigentlich eventuelle Demonstrationen wie in Leipzig, nicht die Oberliga-Ergebnisse. Nach Aufklärung des Missverständnisses irritierte mich Rudi umso mehr: »An mir kommt keiner vorbei. Ich rück nichts raus, keine einzige Patrone, niemandem.« Nach 20 Jahren unter Tage ist er Waffenwart der Kampfgruppe von Wismut. Rechnet er mit einem Sturm auf...

