Kundgebung vor der Mall of Berlin im Dezember 2014. Mitglieder der Gewerkschaft FAU fordern die ausstehenden Löhne rumänischer Bauarbeiter ein. Foto: Björn Kietzmann

Ovidiu Mindrila hat heute frei. Nicht weil Wochenende ist, sondern weil er seit ein paar Tagen keine Arbeit mehr hat. Sein letzter Job endete für ihn vor einer Woche, er war gerade mal zwei Tage da, Samstag und Sonntag, jeweils zwölf Stunden. Er half beim Umbau eines Einfamilienhauses in Berlin-Wittenau. Seine Frau Valentina putzte im gleichen Haus den Dreck weg, den die Arbeiter hinterließen. Zehn Euro pro Stunde sollte es geben, am Wochenende etwas mehr. Dann machte der Chef einen Vorschlag - oder besser zwei: Mindrila sollte eine Rechnung über 5000 Euro ausstellen. Da er keinen Gewerbeschein hatte, wollte der Chef mit ihm nach Polen fahren, wo Mindrila eine Firma hätte anmelden sollen. Die genauen Umstände waren Mindrila nicht klar. Eines war aber offensichtlich: Der Chef wollte Geld sparen. Mindrila lehnte ab. Am nächsten Tag hieß es, es gebe keine Arbeit mehr für ihn.

Mindrila ärgert sich, während er das erzählt. Er hat an di...