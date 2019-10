"ICE abschaffen": Jüdische Aktivisten protestieren in Newark vor dem Büro der US-Abschiebebehörde ICE für die Schließung der Behörde. Foto: Never Again Action

Ich bin Teil der Bewegung »Never Again Action«. Ich bin eine von 36 jüdischen Aktivisten, die in Elizabeth, New Jersey verhaftet worden sind, weil sie zeitweise ein Haftanstalt der Abschiebebehörde ICE blockiert haben. Wir sind Teil einer Welle von Aktivismus in der jüdischen Diaspora. Wir beteiligen uns am Schutznetzwerk, das migrantische und Latino-Aktivisten für unsere migrantischen Geschwister aufgebaut haben. Wir werden es nicht länger zulassen, dass Menschen in Internierungslager gesperrt, von ihren Familien getrennt, sexuell missbraucht werden oder ihnen - in manchen Fällen mit tödlichen Folgen - medizinische Behandlung verwehrt wird und dass sie als menschliche Verhandlungsmasse eingesetzt werden, um die rassistische Basis von US-Präsident Donald Trump zu befriedigen.

Viele in meiner Community zeigen sich solidarisch mit denen, die in den Internierungslagern von ICE gefangen gehalten werden, die denen ähneln, die es in der...