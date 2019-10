Es mangelt derzeit nicht gerade an Rückblicken der Medien auf die DDR, die vor 30 Jahren in ihren gesellschaftlichen Fundamenten stark erschüttert wurde. Zigtausende demonstrierten für Reformen, für Erneuerung, für demokratischen Sozialismus. Diese Tatsache steht jedoch nicht im Fokus der Dokumentationen und Zeitzeugengespräche auf Fernsehkanälen und in Zeitungen. In gewohnter Einseitigkeit liegt der Fokus auf Stasi, Repressalien, Massenflucht.

Gut, dass »Z«, die »Zeitschrift für marxistische Erneuerung«, aus dem gängigen medialen Reigen ausschert. Hier wird auch auf den Anfang zurückgeschaut. Jürgen Hofmann warnt in seiner Doppelbiografie der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik nachdrücklich davor, die »Analyse zeitgeschichtlicher Vorgänge ausschließlich auf die unterlegene Seite zu konzentrieren«. Der Historiker betont, dass eine Pauschalverurteilung der DDR bzw. des Lebens in dieser nicht nur viele Os...