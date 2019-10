Foto: imago images/ZUMA Press

Am Montagmorgen begann der Aufstand. Nach wenigen Minuten hatte die Umweltbewegung »Extinction Rebellion« (XR) zwei Brücken und zehn Kreuzungen in London besetzt - so wie zuvor geplant. Damit kontrolliert der »Aufstand gegen das Aussterben«, wie die Bewegung frei ins Deutsche übersetzt heißt, ein rund einen Quadratkilometer großes Gebiet im Regierungsviertel der britischen Hauptstadt London. Dieses beginnt im Süden bei der Lambeth Bridge und reicht bis zum Trafalgar Square gut zwei Kilometer weiter nördlich. In diesem Gebiet liegen 23 verschiedene Ministerien, das britische Parlament und der Amtssitz von Premierminister Boris Johnson in der Downing Street. Diese Fläche will die Bewegung nun zwei Wochen lang halten.

Der Polizei war der XR-Plan natürlich bekannt, nicht zuletzt weil die Aktivisten diesen eng mit der Polizei abgestimmt hatten. Die Londoner Polizei hat Verstärkung aus ganz Großbritannien angefordert und arbeitet seit Montag in Zwölf-Stunden-Schichten. Aufgrund der Erfahrungen bei der XR-Aktion im April setzt die Polizei auf Beweglichkeit: »Das Erfordernis beweglich zu sein und schnell zu reagieren, ist das, was wir gelernt haben« sagt Nick Ephgrave, stellvertretender Chef der Metropolitan Police. Das Ziel sei, »die Situationen zu entwickeln« statt den Protestierenden zu erlauben, ihre Protestformen voranzutreiben, was dazu führen würde, dass die Polizei mit viel größeren Problem fertig werden müsste. Praktisch bedeutete das für die Polizei, zunächst Baumaterial für Zelte und Bühnen zu beschlagnahmen.

»Extinction Rebellion« ist quasi die radikale Schwester von »Fridays for Future«. Die Bewegung setzt auf Aktionen des zivilen Ungehorsams, um auf das Problem des Klimawandels aufmerksam zu machen. Mittlerweile ist sie eigenen Angaben zufolge in 55 Ländern aktiv. London ist ein Zentrum der weltweiten »Extinction Rebellion«-Proteste weil die noch junge Bewegung in Großbritannien gegründet wurde. Vergangenen November rief sie zu ihrem ersten »Rebellion Day« auf, in dessen Rahmen 6000 Aktivisten die wichtigsten Londoner Themse-Brücken blockierten. Bei Aktionstagen im April kam es in London zu 600 Festnahmen.

Bei den Protesten am Montag kam es in London bis zum frühen Nachmittag zu mindestens 135 Festnahmen durch die Polizei. Einer der Aktivisten, die Pech hatten, ist Jeremy, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte. Der pensionierte Computerfachmann wurde wegen Tätlichkeit gegenüber einer Polizeikommandantin festgenommen - einen Vorwurf den er bestreitet. Als Grund für seine Teilnahme bei den Protesten nannte er sein schlechtes Gewissen: »Wir hatten ein gutes Leben«, sagte er über seine Generation, »aber wir haben nicht an die Folgen gedacht«. Diese müssten jetzt seine vier Kinder und seine beiden Enkel ausbaden.

»Extinction Rebellion« will im Rahmen der jetzigen Aktionstage nicht nur das Regierungsviertel besetzt halten. Es sind weitere Aktionen in anderen Stadtteilen geplant. Das 18-seitige »Action Design«-Dokument listet sieben internationale Konferenzen auf, die ebenfalls gestört werden sollen. Ab Donnerstag dieser Woche sind zudem Aktionen gegen die Transportinfrastruktur vorgesehen. Das erste Ziel ist der Flughafen London City. Am nächsten Montag soll schließlich ein einwöchiger Hungerstreik beginnen, zu dem sich bereits über 1800 Aktivisten angemeldet haben. Ob tatsächlich so viele Menschen daran teilnehmen werden, ist allerdings unsicher. Wer mithungern will, muss ein ärztliches Attest mitbringen.

Supernova - Das Leftstyle-Magazin

Unterdessen rät die Klimabewegung ihren Aktivisten, sich nicht gegen Festnahmen zu wehren. Im April kamen die meisten Verhafteten nach kurzer Zeit frei, indem sie eine Kaution hinterlegten. Anschließend konnten sie sich wieder den Protesten anschließen. Doch nun ermutigt XR die Verhafteten, eine Freilassung auf Kaution zu verweigern. Die Logik ist simpel: »Es gibt etwa 1000 Gefängniszellen in London. Wenn wir diese jeden Tag füllen, dann bleiben die Straßen in unserem Besitz. Das ist der Grund, warum wir die Kaution verweigern.«

In der zweiten Protestwoche wird die Konkurrenz um Zellenplätze dann weiter zunehmen. In dieser Woche findet der EU-Gipfel statt, und wenn dort keine Einigung über das BrexitAbkommen zustande kommt, muss Johnson eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums Großbritanniens aus der EU beantragen. Die Polizei rechnet daher mit Demonstrationen für und gegen den Brexit. Im Gegensatz zur Klimarebellion könnte es dabei zu Ausschreitungen kommen. Folglich wird die Polizei einen Teil ihrer Zellen für Brexit-Demonstranten vorhalten. Der Verhaftungsdruck auf die Klimarebellen dürfte dann allerdings eh abnehmen, da die Polizei ihre Kräfte auf mehrere Proteste aufteilen werden muss.

»Extinction Rebellion« hat indes keine Position zum Brexit und bedauert lediglich, dass dieser von der Klimakrise ablenken würde. In der zweiten Woche der Protestwelle könnte dies tatsächlich der Fall sein - zum Vorteil der Rebellen.