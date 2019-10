Aktivisten von »Extinction Rebellion« (Aufstand gegen das Aussterben) an der Siegessäule in Berlin Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin. Der Aufstand begann am Montagmorgen. Das Klimaaktionsbündnis »Extinction Rebellion« blockierte in Metropolen weltweit Straßen, um auf die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels hinzuweisen. In Berlin versammelten sich zum Auftakt der Aktionswoche rund Tausend Aktivisten an der Siegessäule und am Potsdamer Platz. Demonstranten stellten Blumentöpfe, Sofas, Tische und Stühle auf die Kreuzung. Während Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) bei den gewaltfreien Protesten schon vorab »gefährliche Angriffe auf den Straßenverkehr« witter...