Ein Blick auf die Olivenhaine in der Toscana zeigt: Auch in diesem Jahr wird die Ernte nicht besonders ertragreich sein. Öl der Marke »extra vergine« findet man in den Regalen der Geschäfte meist mit dem Zusatz: »Aus den Anbaugebieten der EU«. Italiens Landwirtschaft befindet sich dauerhaft in einer schwierigen Situation - das gilt für die gesamte Wirtschaft des Landes, insbesondere den Mittelstand.

Die Entscheidung der Welthandelsorganisation im Airbus-Boeing-Streit, es den USA zu erlauben, Strafzölle gegen europäische Waren zu verhängen, hat die Weltmacht unter der Führung Donald Trumps gerne angenommen. Dies erschwert die Lage der italienischen Wirtschaft nochmals erheblich. Landwirtschaftsbetriebe sind am stärksten betroffen.

Prosecco und Wein, Pasta und Parmesan, Mozzarella und Olivenöl - all dies, was man für eine ausgewogene mediterrane Küche benötigt, wird aus Italien exportiert. Längst finden sich diese Produkte auch auf den Mär...