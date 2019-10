Knapp fünf Monate nach der Europawahl geht die Bestellung der neuen EU-Kommission in diesen Tagen auf die Zielgerade. Die neue Präsidentin Ursula von der Leyen wurde bereits Anfang Juli auf Vorschlag der EU-Mitgliedsstaaten vom Europäischen Parlament gewählt. Die Behörde mit Sitz in Brüssel ist das Exekutivorgan der Europäischen Union und somit eine Art Regierung des Staatenbundes. Das neue Amt der ehemaligen Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kommt am ehesten dem eines Regierungschefs, in Deutschland also dem des Bundeskanzlers, gleich. Diesem Vergleich folgend bilden die EU-Kommissare von der Leyens Ministerkabinett.

Auf dessen Zusammensetzung hat die Kommissionspräsidentin aber nur beschränkten Einfluss. Sie darf ihre Stellvertreter und die Ressortverteilung bes...