Wohl in dem Wissen, dass ihre Kandidatur am wenigsten umstritten ist, durften die politischen Schwergewichte aus Ursula von der Leyens Vorschlag für die neue Kommissarsriege als letztes vor den EU-Parlamentariern vorsprechen. Am Dienstag waren der Christdemokrat Valdis Dombrovskis, Sozialdemokrat Frans Timmermans und die Liberale Margarete Vestager vor ihre Fachausschüsse geladen.

Dombrovskis erntete prompt Lob vom Grünen-Abgeordneten Sven Giegold. Der Kandidat für das Amt des zukünftigen »Exekutivvizepräsidenten« für »Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen« hat sich auf einen neuen Aktionsplan für einen nachhaltigen Finanzsektor verpflichtet. Damit habe Dombrovskis erkannt, dass die Finanzmärkte zum Kampf gegen die Klimakrise beitragen müss...