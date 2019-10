Wie stark weich sein kann

Stell' dich nicht so an!«, »Heul' nicht!«, »Du Weichei!«, »Lusche!«. »Du Softie!« ist ein Ausspruch, der sich einreiht in einen Kanon von Beleidigungen, die Menschen entgegengebracht werden, welche sich nicht in die üblichen Kategorien von Härte, Leistung und Rationalität einordnen lassen wollen oder gar unter ihnen leiden. Dabei wird deren Bewegtheit als Schwäche interpretiert und zum Schimpfwort deklariert. Das queer-feministische Online-Format »Softie« dreht diese Interpretation des Wortes um, proklamiert das Sanfte und zeigt seit rund zehn Monaten, wie stark und konkret Weichheit sein kann.

Als eines von rund 70 Formaten ist der queer-feministische Kanal Teil von »funk«, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF für 14- bis 29-Jährige. Das Onlineangebot der Öffentlich-Rechtlichen will die junge Zielgruppe mit einem vielfältigen und kreativen Angebot von Unterhaltungs-, Informations- und Orientierungsformaten abholen und rückt so auch Th...