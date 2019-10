Können zwei Koalitionspartner in Sachsen die CDU einhegen? SPD-Politikerin Sophie Koch hofft darauf. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Frau Koch, im Wahlkampf haben Sie sich für ein Rot-Rot-Grünes Bündnis in Sachsen eingesetzt, nun sind sie als jüngstes Mitglied Teil der Kenia-Sondierungen. Warum?

Ich sehe einerseits die Chance darin, mit zwei Parteien die CDU von ihrem Dominanztrip wegzuholen. Dann muss man sich auch ehrlich fragen, was die Alternativen sind. Da gibt es einmal Neuwahlen. Schwer abzuschätzen, was dabei herauskommt, ob wir am Ende nicht vor der gleichen Misere stehen. Die andere Alternative wäre eine Minderheitsregierung der CDU. Was aber bedeuten würde, dass die CDU sich einfach mit der AfD Mehrheiten sucht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das so einer CDU nicht wehtut.

Ist das nicht eine skurrile Situation? Sie sagen, die CDU steht der AfD in Vielem näher als den Grünen und der SPD. Trotzdem verhandeln Sie mit den Konservativen über eine gemeinsame Regierung.

Na ja, das ist schon themenabhängig. Aber gerade bei Fragen von Demokrati...