Die Macht und das Volk: SED-Politbüromitglied Günter Schabowski vor Berliner Demonstranten, Ende Oktober 1989 Foto: Bruhn-Hoffmannk

Über ihre Rolle während der Herbststürme 1989 in der DDR schweigen die Geschichtsbücher weitgehend. Festredner ignorieren sie im 30. Jubeljahr nach der großen antisozialistischen Oktoberrevolution beharrlich. Wäre dies anders, hätten führende SED-Genossen von einst nicht selber Erinnerungsbücher schreiben müssen. Und wären nicht untereinander in einen stillen Wettbewerb getreten, wer von ihnen den wichtigsten unerwähnten Beitrag zu einem friedlichen Verlauf des Aufbruchs leistete. Natürlich standen die Funktionäre unter dem Druck der Straße, unter dem Druck ihrer über Stimmung und materielle Lage der Bevölkerung besser informierten Genossen. Auch unter dem Druck des eigenen Anspruchs an einen lebenswerten und auch wirtschaftlich erfolgreichen Sozialismus. Aber nicht alle reagierten so besonnen und charakterstark wie jene, von denen hier die Rede sein soll.

Dresdner Sturm auf die Prager Flüchtlingszüge

Der Ältestenrat befindet s...