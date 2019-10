Foto: dpa/AFP/Ben Stansfall

Beinahe ist so etwas wie Schadenfreude zu vernehmen, dass die Blockaden von »Extinction Rebellion« (XR) nicht das Ausmaß haben, um Metropolen tatsächlich lahmzulegen. Um so mehr scheint die Kritik an der Initiative zu wirken - jene Stimmen, die banale Ordnungsverstöße zu Angriffen hochstilisieren, wie es Kanzleramtsminister Helge Braun macht, oder die, wie Jutta Ditfurth, in der Bewegung eine Sekt...