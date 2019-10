Auf dem Transparent der Demonstranten vom 9.10.1989 in Leipzig steht: «Wir wollen keine Gewalt! Wir wollen Veränderungen!» Foto: dpa

Leipzig. Mit einem Festakt im Gewandhaus wird heute in Leipzig an die entscheidende Montagsdemonstration in der DDR vor 30 Jahren erinnert. Die traditionelle »Rede zur Demokratie« hält in diesem Jahr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Am späten Nachmittag wird in der Leipziger Nikolaikirche ein Friedensgebet gehalten. Im Anschluss werden auf dem zentralen Augustusplatz und auf dem Innenstadtring wieder Tausende Menschen zum alljährlichen Lichtfest erwartet.

Ausgehend von mehreren evangelischen Kirchen, hatten in Leipzig am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Menschen friedlich gegen die DDR demonstriert. Das Ereignis gilt heute als entscheidende Wegmarke der friedlichen Revolution. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer. epd/nd