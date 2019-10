Die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Halle/Saale (Archivbild von 2013) Foto: dpa/Jan Woitas

Nach dem Angriff in der Nähe der Synagoge in Halle, bei dem zwei Personen getötet wurden, sind neben der Polizei auch die Rettungskräfte der Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt worden, berichtet der Mitteldeutsche Rundfunk. Außerdem habe Oberbürgermeister Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen, er spricht von einer »Amoklage«. Der oder die Täter sollen mit einer Maschinenpistole mehrere Schüsse abgefeuert und mehrere Personen getroffen haben. Das berichten mehrere Medien und die Polizei Halle.

Es wurde offenbar eine Handgranate auf den jüdischen Friedhof geworfen. Die Polizei forderte die Bevölkerung per Online KATWARN-System, mit dem die lokalen Behörden Anwohner im Katastrophenfall per App und SMS warnen, auf sich von Fenstern und Türen fernzuhalten und in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Deutsche Bahn erklärte zudem die Sperrung des Bahnhofs Halle (Saale).

Man fahnde »mit Hochdruck« nach den mutmaßlichen Tätern, die in einem Auto auf der Flucht seien, erklärte die Polizei Halle auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Man sei mit »starken Kräften« im Stadtgebiet unterwegs erklärte die Polizei weiter. Dabei wurde eine Person festgenommen, meldeten die Sicherheitskräfte kurze Zeit später. Das Paulus-Viertel rund um die Synagoge in Halle wurde durch die Polizei abgesperrt.

Nach Angaben von Augenzeugen gegenüber dem MDR trug mindestens einer der Angreifer eine militärische Kampfuniform und war mit »mehreren Waffen« bewaffnet. Ein Video der Tat, das dem MDR vorleigt, zeigt offenbar einen Teil des Angriffs. Zu sehen ist ein Angreifer in einer dunklen polizeiartigen Uniform mit Schutzhelm, der aus einem Auto aussteigt und offenbar mit einer Schrotflinte schießt.

Laut Informationen von Spiegel Online sollen der oder die Täter versucht haben in die Synagoge einzudringen, nachdem eine Person in einem nahegelegenen Imbiss getötet wurde. Laut Max Privorotzki, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Halle versuchten die Täter in die Synagoge einzudringen. Doch die Sicherungsvorkehrungen am Eingang hätten »dem Angriff standgehalten«. Zum Tatzeitpunkt um etwa 12 Uhr hätten sich 70 bis 80 Personen zum Gebet in der Synagoge befunden.

Nach Informationen der »Bild« soll es auch in Wiedersdorf (bei Queis im Kreis Landsberg) zu einem Schusswechsel gekommen sein. Die Polizei bestätigte die Schüsse in Landsberg gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Auch dort wurde von der Polizei an Anwohner eine Gefahrenmeldung herausgegeben.

Der Angriff fällt auf das jüdische Yom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Die Bundesregierung hat sich bestürzt über die tödlichen Schüsse von Halle gezeigt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Mittwoch von »schrecklichen Nachrichten«. Dass es zwei Tote gebe, sei »entsetzlich«. Er hoffe sehr, »dass die Polizei den Täter oder die Täter möglichst schnell fassen kann und kein weiterer Mensch in Gefahr kommt«.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hat sich erschüttert über die tödlichen Schüsse in Halle gezeigt. »Ich bin entsetzt über diese verabscheuenswürdige Tat«, erklärte Haseloff am Mittwoch. Dadurch seien nicht nur Menschen zu Tode gekommen, die Tat sei »auch ein feiger Anschlag auf das friedliche Zusammenleben in unserem Land«. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.

Es sei nun ganz wichtig, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Polizei Folge leiste, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Behörden gegen von einer terroristischen Tat aus, daher übernimmt die Strafverfolgung die Bundesanwaltschaft. nd

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, wenn neue Erkenntnisse bekannt werden.