Sollte ich das Alter meines Vaters erreichen, blieben mir noch rund 280 000 Stunden. Zwei davon habe ich mit »Ronny & Klaid« vertan, es sei denn, ich buche auch das als Erfahrung: wie zynisch es tatsächlich geht.

»Ronny & Klaid« ist nicht eine seichte Kino-Kriminalkomödie, die schlechter ist als geplant: »Ronny & Klaid« ist exakt so schlecht und dumm wie vorgesehen, und das ist böse, und wenn im Vorspann die Produzenten allen Ernstes ihre Doktortitel vor sich her tragen, dann rückt das die Verhältnisse ins Scheinwerferlicht: Wir hier oben sind die, die Kulturindustrie verwalten. Kulturindustrie hält die Dummen dumm, und die Dummen sind unten, und das seid ihr. Und ihr schluckt’s natürlich, wenn wir euch eine zynische, um Anarchie und Karneval bereinigte Version von »Dumm und dümmer« hinwerfen, mit vulgären Zitaten, die euer Dutzendpopkulturwissen (Matrix, Men in Black) feiern, prospektiv »kultigen« Sprüchen, Muckibudenmusik und den unto...