Der ehemalige US-Präsident Barack Obama mit zwei Organisatoren der Start-up-Konferenz »Bits and Pretzels« Foto: dpa/ Matthias Balk

Letztlich kommt er dann doch noch. Mit langen Schritten und breitem Lächeln schreitet er über die Bühne. Der Stargast, auf den alle gewartet hatten, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama. Marschmusik erschallt, die Menge im Saal steht auf und applaudiert. Obama winkt ihr zu, so wie er es schon unzählige Male gemacht hat.

Später wird er auf einem Designersessel, die Beine übereinander geschlagen, dem Publikum mit ruhiger Stimme seine Sicht auf die Welt erklären, in der einen Hand das Mikro, mit der anderen gestikulierend. Etwa über die Schwedin Greta Thunberg, die die »Fridays-for-Future«-Bewegung ins Rollen brachte: »Sie ist außergewöhnlich«, sagt Obama. Sie trage eine Last, die ein 16-jähriges Mädchen nicht zu tragen haben sollte. »Diejenigen von uns, die behaupten, sie seien erwachsen, sollten auch so handeln.« Er hoffe, dass die Anwesenden in die Zukunft und die jungen Menschen investierten, mahnt ...