Lettlands Notenbankchef Ilmars Rimsevics steht bald vor Gericht. Foto: dpa/Alexander Welscher

In rund einem Monat wird es endgültig ernst für Ilmars Rimsevics. Dann beginnt in Riga der Gerichtsprozess gegen den lettischen Notenbankchef. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen Korruption und Geldwäsche vor. Er soll sich im Gegenzug für fragwürdige »Gefallen« eine Urlaubsreise bezahlt haben lassen und 250 000 Euro an Bestechungsgeldern angenommen haben. Rimsevics wiederum sieht sich als Opfer eines Komplotts und weist die Vorwürfe von sich. Auch Rücktrittsforderungen prallten bisher an ihm ab.

Das Verfahren ist nicht nur für das kleine baltische Land von Bedeutung, sondern hat auch für die gesamte Euro...